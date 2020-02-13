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Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в состав Совета национальной безопасности и обороны главы Офиса президента Андрея Ермака вместо бывшего руководителя ОПУ Андрея Богдана вступает в силу со дня обнародования.

Ермак стал главой ОПУ 11 февраля
Ермак стал главой ОПУ 11 февраля
Фото: president.gov.ua

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №52/2020, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", – говорится в документе. 

Указ вступает в силу со дня обнародования.

11 февраля Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.

Теги: Украина, СНБО, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Андрей Ермак
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