Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №52/2020, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня обнародования.
11 февраля Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.