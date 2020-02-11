"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского

Между двумя Андреями, или "Я очень сложно расстаюсь с людьми"

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

11 февраля 2020 года на официальном сайте президента Владимира Зеленского появилось три указа: "Об увольнении А. Богдана с поста руководителя Офиса президента Украины", "Об увольнении А. Ермака с поста помощника президента Украины" и "О назначении А. Ермака руководителем Офиса президента Украины".

О причинах кадровых изменений в ключевом институте государства не сообщалось, разве что на Facebook-странице Офиса президента уточнялось, что "смена руководителя […] никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис президента убежден, что Андрей Ермак справится с возложенной на него ответственностью".

Официальная отставка Андрея Богдана и назначение на его должность Андрея Ермака косвенно подтвердили то, о чем последние месяцы неоднократно писали украинские СМИ: глава офиса и помощник президента испытывают друг к другу взаимную неприязнь и находятся в состоянии перманентного конфликта, который достиг своего пика к началу 2020 года.

Именно тогда Богдан перестал сопровождать Зеленского на публичных мероприятиях, в частности его не было в Омане, куда президент ездил в январе, также он не присутствовал в аэропорту Борисполь на церемонии прощания с погибшими в Иране украинцами. В отличие от Ермака, который сопровождал Зеленского повсюду, включая недавние поездки на Всемирный экономический форум в Давос, в Израиль, Польшу, Италию, а также на встречу с папой римским в Ватикане.

8 февраля 2020 года, Ватикан. Андрей Ермак, Владимир Зеленский и папа римский Франциск. Фото: Андрей Ермак / Facebook

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИК КОНФЛИКТ

В материале "Украинской правды" источники из окружения президента также подтверждали, что между Богданом и Ермаком напряженные отношения из-за усиления влияния последнего на Зеленского.

"Мы как-то сидели за одним столом с президентом, Богданом, Ермаком и другими. И это невозможно было выдержать. Они друг друга обстебывают, посылают, как старая сварливая пара. В такой атмосфере работать невозможно", – заявил один из источников издания. Другой собеседник добавил, что "они визжат друг на друга на ровном месте, причем Ермак может незаметно провоцировать Богдана". Издание отмечает: "пока Богдан концентрировал для президента власть, Ермак концентрировал влияние на ее источник – самого президента".

Справка "ГОРДОН". 43-летний Андрей Богдан возглавил тогда еще Администрацию Президента, позже переименованную в Офис президента, почти девять месяцев назад – 21 мая 2019 года. Курировал внутригосударственные вопросы, начиная от областей, заканчивая парламентом и министерствами. У Богдана юридическое и экономическое образование, он известный адвокат, представлял интересы в том числе бизнесмена Игоря Коломойского. В свое время Богдан также был помощником нардепа Андрея Портнова, замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко, а также правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014-м на внеочередных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко, но не прошел.

При этом буквально накануне назначения Ермак уверял журналистов, что у него "нет никакой конкуренции" с Богданом, а информацию о конфликте назвал неправдивой. "Знаете, ее столько, этой дезинформации, столько различных слухов, разговоров, что иногда забавно читать о себе какие-то вещи... Кому это выгодно? Я не знаю", – подчеркивал Ермак еще 10 февраля, за день до отставки Богдана.

Сам Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать, и что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками. Фамилий сотрудников президент не назвал, но добавил: "Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно".

Июнь 2019 года. Андрей Ермак, Сергей Шефир, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Андрей Богдан и Юрий Костюк. Фото: Андрей Богдан / Facebook

Я работал на общественных началах, не получая зарплату

КТО ТАКОЙ ЕРМАК

21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации, президент Зеленский назначил своим помощником малоизвестного юриста, бизнесмена и кинопродюсера Андрея Ермака. Уже через неделю по поручению главы государства Ермак отправился в Закарпатье изучать последствия стихийного бедствия, а через три месяца, 7 сентября, сопровождал из Москвы освобожденных моряков и других украинских политзаключенных Кремля, включая кинорежиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других.

Почти девять месяцев в статусе помощника президента Ермак фактически курировал вопросы внешней политики Украины, в частности, отвечал за официальные и неофициальные переговоры с Россией (в том числе по транзиту газа) и США, обмен пленными, активизацию нормандского формата, решение проблем после крушения самолета МАУ в Иране.

Как отмечает журнал НВ, ссылаясь на данные своих источников, последние месяцы Ермак активно интересуется и внутренней политикой. В частности, именно Ермак помог мэру Киева Виталию Кличко, когда у того возник конфликт с Богданом, что грозило досрочными выборами главы столицы.

"Мэр Киева отчаянно боролся: ездил в Нью-Йорк, чтобы заручиться поддержкой Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа. Но помог ему, по словам нескольких людей из окружения главы государства, Ермак, – говорится в статье. – Ермак интересуется ситуацией не только в Киеве – по словам источников НВ, новый глава Луганской области Сергей Гайдай также был рекомендован этим помощником президента".

Андрей Ермак. Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Так кто такой новоиспеченный глава ОП и почему стал одной из самых влиятельных фигур в окружении президента? Согласно данным из открытых источников, 48-летний Андрей Борисович Ермак родился в Киеве. В интервью "theБабель" он говорил, что родился в обычной семье: мама из Санкт-Петербурга, отец из Украины, работал в посольстве СССР в Афганистане, "возглавлял советских специалистов по линии профтехобразования". В 1995-м окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко по специальности "международное право".

В 1997-м он основал "Международную юридическую компанию", специализирующуюся на защите прав интеллектуальной собственности и авторского права, среди клиентов компании – "Інтер Медіа Груп", Disney, Pixar, Universal. Кроме того, является учредителем украинской продакшн, продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group, а также продюсером фильмов "Правило боя" и "Межа". К слову, эта компания получила свыше 13 млн грн государственной поддержки на съемки картины "Передчуття".

Согласно данным портала LIGA.net, Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях, которые связаны с юридическими услугами, фармацевтикой, строительством, охраной, консалтингом.

Три созыва Верховной Рады – с 2006-го по 2014-й – Ермак на общественных началах работал помощником народного депутата от Партии регионов, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Эльбруса Тедеева. "Я всю свою жизнь связан со спортом. Мой отец был баскетболистом, я дружу со многими спортсменами – футболистами, атлетами, борцами. Эльбрус Тедеев – мой хороший товарищ. Будучи юристом, я периодически помогал ему по вопросам федерации [Ассоциации спортивной борьбы Украины]. Я работал на общественных началах, не получая зарплату", – рассказывал Ермак.

"Я буду там, где буду ему нужен больше всего"

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИТАТЫ ЕРМАКА

О знакомстве с Владимиром Зеленским и о нем самом: "У меня была рабочая встреча на телеканале "Интер", на ней также присутствовали Владимир Зеленский и Борис Шефир. После рабочих вопросов разговор перетек в неформальную плоскость – мы поняли, что похоже смотрим на многие вещи. [Позже] я находился там же [в США, где гастролировал "Квартал"]. Тогда я познакомился со всей командой "Квартала", Еленой Зеленской, и с этого момента мы начали дружить". (Источник: "theБабель", 2 января 2020 года).

"Для меня очень важно, чтобы моя помощь президенту была эффективной, чтобы наша страна была успешной. Поэтому где я буду или не буду – для меня не является принципиальным. Это будет решать президент. И я полностью здесь полагаюсь на него. Я буду там, где буду ему нужен больше всего". (Источник: журнал НВ, 15 января 2020 года).

О смене переговорщика с российской стороны (сначала им был помощник Путина Владислав Сурков, теперь – заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак): "Мне кажется, Козак больше настроен на диалог. По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло [обмен]". (Источник: телеканал "Україна 24", 10 февраля 2020 года).

Об импичменте президента США Дональда Трампа: "Если коснуться импичмента – это же не наша проблема, не мы ее создали. На сегодняшний день ни одним заявлением, ни одним поступком, если мы говорим об импичменте, президент Зеленский не поставил ни себя, ни страну в глупую или неправильную ситуацию. Он всегда занимает честную, принципиальную позицию, которая, как показывает опыт, является единственно выигрышной". (Источник: журнал НВ, 15 января 2020 года).

О войне на Донбассе: "Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять "Минск". Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время... И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и план Б. […] Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль". (Источник: "Европейская правда", 5 декабря 2019 года).

О Минских соглашениях и передаче контроля над восточной границей: "Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания Минских соглашений. Мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, в первую очередь человеческие, чтобы так легко от этого отказаться… Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений – не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация – может быть". (Источник: "Интерфакс-Украина", 19 декабря 2019 года).

"Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию". (Источник: "Интерфакс-Украина", 19 декабря 2019 года).

О выборах на временно оккупированных территориях Донбасса: "Выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами. […] Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована и выборы прошли как можно скорее. Когда это будет, честно говоря, не знаю... Я считаю правильным, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины… Я говорю о принципе. Что это было бы правильным. Как на практике, будем смотреть". (Источник: LB.ua, 23 сентября 2019 года).