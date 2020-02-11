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"Богданить" – уходить в отставку так, чтобы все радовались". Соцсети обсуждают увольнение Богдана

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака, уволив его с поста своего помощника. Эти события стали главной темой обсуждения пользователями соцсетей.

Богдан покинул пост главы Офиса президента
Богдан покинул пост главы Офиса президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Другим указом Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака, уволив его с поста своего помощника.

Пользователи соцсетей активно комментируют эти события. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Все, отмучились. Богдан уволен официально. Ермак – новый глава Офиса президента. Сейчас будет попытка перезагрузить ряд других должностей в правительстве и во власти в целом", – заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3712192298821039

Бутусов добавил, что "конфликт Андрея Богдана и Андрея Ермака был заложен с первого дня". "Богдан вел войну за ухо Зеленского – и в этой борьбе он пытался просто убрать от президента все альтернативные каналы информации. В июне 19-го Богдан начал открытую войну – при создании Офиса президента он не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Ермак вышел на Зеленского, и в результате переговоров Богдан согласился восстановить должность помощника. И восстановил. Но только подчинил ее заместителю главы Офиса Сергею Трофимову. Опять скандал, опять вмешательство президента. Очень скоро стало ясно: Ермак превращается в главного оппонента Богдана. Ермак имеет широкие связи и влияние в Киеве с бизнесом, который завязан на городские власти. Это оформление земельных площадок для строительства, это эксплуатация помещений и зданий", – уточнил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3712700048770264

"В нашей системе власти важно не то, уходит ли человек с какой-то должности, а то, остается ли человек в команде президента. Формальные позиции вообще не так и много значат", – поделился мнением журналист Дмитрий Литвин.

https://www.facebook.com/dmltvn/posts/2918125268253600

"Эксперимент с аппаратом "Богдан" закончен, устройство списано и сдано на склад. В лабораторию внесли и поставили новый аппарат – "ЕрмакЪ". Подопытных ждет новая серия экспериментов с целью выявления резистентности к процессу целлюлозирования головного мозга", – юморит блогер Игорь Барышев.

https://www.facebook.com/istyxx/posts/3313295302020098

"Четыре независимых источника – папа римский, [спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия] Мендель, уборщица в ОП и собака, живущая на углу Банковой и Институтской, – подтвердили, что Богдан куда-то идет. Либо в отставку, либо в светлое будущее. При этом три последних источника – Мендель, уборщица и собака – говорят, что Богдан все время куда-то ходит, регулярно", – шутит редактор НВ Андрей Смирнов.

https://www.facebook.com/ffonrims.a/posts/1261872427337423

https://www.facebook.com/ffonrims.a/posts/1262035110654488

"[Президент РФ Владимир] Путин и Зеленский стали ближе друг другу, расстояние – одно рукопожатие. Вопросы "отношений" Украины и РФ, как в старые времена, курируют исключительно администрации президентов. В Киеве – Ермак, в Москве – [заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий] Козак. В довоенные годы так было всегда. Ответственность за все договоренности по вопросам войны и мира теперь будет лежать исключительно и лично на Зеленском. Договориться по середине можно. Вопрос – где эта середина будет", – пишет журналист Роман Цимбалюк.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/2995811410452110

"О новом руководителе ОП – Андрее Ермаке. Из интересных фактов, малоизвестных широкой публике. У него есть бизнес-партнер, гражданин России, который тесно связан с российской властной верхушкой. Его зовут Рахама Емануилов, он бизнесмен и общественно-политический деятель в РФ. Они с Ермаком – соучредители двух украинских компаний (еще была третья, но после нашего расследования об этом оба из нее вышли)", – сообщила журналист-расследователь Наталья Седлецкая.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158194024122652

"Весь Facebook на ушах из-за заявленной пророссийскости нового главы ОПУ. Но! Кто видел хоть один реальный повод это утверждать? Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях или в личку (и я выложу в комменты от себя). Я не шучу, реально ищу аргументы. Так как сейчас все, что я видел по этому поводу, – или четкие манипуляции, или утверждение в стиле "ну ясно же, что пророссийский, это все знают, в Зе все такие, поэтому и доказывать нечего". Было бы смешно, но почему-то этого для ФБ достаточно. Правда, я хочу реально разобраться", – написал редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/2668630736524658

"Люди добрые, а кто же теперь, после назначения Ермака ̶Б̶о̶г̶д̶а̶н̶о̶м̶ глввой ОПУ, будет заниматься нашей внешней политикой? Неужели министр иностранных дел?!" – иронизирует политический обозреватель и блогер Александр Михельсон.

https://www.facebook.com/olexander.mykhelson/posts/2764401607006647

"Недавно появилось новое слово – "меганмарклить". Нужно уже наконец-то закрепить как-то у нас и "отставку Богдана". Это когда все идет к тому, что вроде да, но это неточно или нет... Вот тебя спрашивает кто-то: "Ты уезжаешь в отпуск?" А ты в ответ: "Отставка Богдана!" Это означает, что очень хочется, страну для отпуска выбрал, но билеты пока не купил и не факт, что купишь... Или еще вариант. Перед выходом из дома тебя спрашивают: "Дорогая, ты готова?" А ты в ответ: "Как Богдан – в отставку!" Это означает, что макияж уже сделала, но такси вызывать пока что рано", – поделилась шуткой журналистка НВ Кристина Бердинских.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10159714520031164

"Богданить" – уходить в отставку так, чтобы все радовались, но шутили о необходимости проверки", – продолжила тему коллеги о новых словах журналистка программы "Схемы" Валерия Егошина.

https://www.facebook.com/valeriya.valery/posts/2748205218589969

"Не завидую я современным экспертам и аналитикам... Не успел дописать, в каком платье был Брэд Питт на "Оскаре", а уже надо объяснять, почему Богдан ушел в отставку, когда Меркурий в Сатурне... И еще же к вечеру надо что-то рассказать о новейших методах лечения короновируса шелухой от вареного лука... Сплошные дедлайны", – юморит блогер Виталий Чепинога.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/2986900584687944

Теги: Александр Михельсон, Юрий Бутусов, Роман Цимбалюк, отставка, Владимир Зеленский, Сергей Сидоренко, Наталья Седлецкая, Дмитрий Литвин, Андрей Богдан, Андрей Ермак
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