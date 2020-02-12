Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в Минске передала уточненный список людей, которых требует освободить из ОРДЛО – Олифер

На заседании в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны выдвинули предложения по методике поиска пропавших без вести, сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Последний обмен состоялся 29 декабря 2019 года
Последний обмен состоялся 29 декабря 2019 года
Фото: EPA

На заседании в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 12 февраля украинская сторона передала списки лиц, освобождения которых требует Украина. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить", – заявила она.

Также стороны выдвинули предложения по методике поиска пропавших без вести.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2720107471442671

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Тогдашний представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцевОна поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.

10 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что договоренности по новым обменам с ОРДЛО могут быть достигнуты в течение одного-двух месяцев.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, "на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180".

Теги: Украина, Дарка Олифер, война в Украине, минские переговоры, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS