Украина в Минске передала уточненный список людей, которых требует освободить из ОРДЛО – Олифер

На заседании в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны выдвинули предложения по методике поиска пропавших без вести, сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

На заседании в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 12 февраля украинская сторона передала списки лиц, освобождения которых требует Украина. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить", – заявила она.

Также стороны выдвинули предложения по методике поиска пропавших без вести.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Тогдашний представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. Она поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.

10 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что договоренности по новым обменам с ОРДЛО могут быть достигнуты в течение одного-двух месяцев.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, "на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180".