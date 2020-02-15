Зеленский: Украина непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что Украина имеет полное право говорить о неэффективности мировых правил и необходимости их пересмотра.

Система безопасности в Европе не будет восстановлена, пока Украина не вернула оккупированные территории, заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму его выступления опубликовал сайт главы государства.

"Я твердо убежден, что без прекращения огня на востоке Украины и возвращения Крыма мы не можем починить поврежденную систему региональной безопасности в Европе. Ее архитектура должна базироваться исключительно на нормах и принципах международного права, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и международных договорах", – сказал президент.

По его словам, "Украина всегда делала весомый вклад на пути к международной безопасности".

"И когда была одной из основательниц ООН. И когда отказалась от ядерного оружия, а при этом в XXI веке потеряла часть территории и продолжает терять своих граждан. Поэтому сегодня Украина имеет полное право говорить о неэффективности имеющихся мировых правил, необходимости их переосмысления и пересмотра. Мы – страна, которая непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна. А существующие институты работают не так эффективно, как этого требует настоящее", – подчеркнул Зеленский.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.