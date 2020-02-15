Зеленский: Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением

Украина каждый день работает, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, которые были достингуты в Париже во время саммита лидеров стран "Нормандской четверки", заявил президент Владимир Зеленский.

Украина продолжает делать все, чтобы следующий саммит лидеров стран Нормандской четверки прошел, как и было запланировано, в апреле 2020 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу заверить: Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года", – сказал Зеленский.

Президент назвал ключевой задачей сторон обеспечение выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущем саммите в Париже.

"Украина готова и работает над этим каждый день. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем шагов навстречу", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока не известна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.