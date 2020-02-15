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Зеленский: О безопасности в Европе можно будет говорить, когда на Донбассе воцарится мир

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская власть делает все для прекращения боевых действий на Донбассе.

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Зеленский: Мы точно знаем, что на Донбассе воцарится мир, а формулировка, которая мне не нравится, "временно неподконтрольные территории" навсегда исчезнет
Зеленский: Мы точно знаем, что на Донбассе воцарится мир, а формулировка, которая мне не нравится, – "временно неподконтрольные территории" – навсегда исчезнет
Фото: president.gov.ua

В последние месяцы ситуация на Донбассе начала меняться к лучшему. Такое мнение 15 февраля высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Украинском ланче в Мюнхене.

"Война в Украине и аннексия Крыма продолжаются уже шесть лет. И это не должно стать для международного сообщества обычным состоянием дел. О стабилизации ситуации с безопасностью в Европейском регионе можно будет говорить только тогда, когда на Донбассе воцарится всеобъемлющий мир и Украина восстановит свои территории в пределах международно признанных границ", – подчеркнул он.

По мнению Зеленского, "сегодня, едва ли не впервые за многие годы, эксперты отмечают прогресс в приближении мира". "Новая украинская власть делает для этого – поверьте мне – все возможное. Я уже говорил, и это правда, это суть того, что происходит в мире и в центре Европы: не мы начали эту, к сожалению, кровопролитную войну, но нам ее заканчивать. Для этого Украина продолжает неизменно двигаться дипломатическим путем, выполняя договоренности, достигнутые в нормандском формате", – подчеркнул он.

При этом украинский президент отметил, что без полного прекращения огня "невозможно двигаться к решению политических вопросов".

"Мы точно знаем, что на Донбассе воцарится мир, а формулировка, которая мне не нравится, – "временно неподконтрольные территории" – навсегда исчезнет. Это будет значить, что мы всех вернули домой", – заключил Зеленский.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Донбасс, Мюнхен, Владимир Зеленский, война в Украине, безопасность, Мюнхенская конференция по безопасности
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