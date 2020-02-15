Украина предлагает проводить разведение сил и средств по новому принципу – Зеленский

Украина проинформирует о содержании инициативы по разведению сил и средств на Донбассе по секторальному принципу в ближайшее время, рассказал президент Владимир Зеленский.

В 2019 году состоялось разведение на трех участках на Донбассе Фото: ЕРА

Украина предлагает проводить разведение сил и средств на Донбассе по секторальному принципу. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно этому принципу, линия разграничения разбивается на сектора, отметил Зеленский.

"Осуществляется постепенное разведение сил и средств, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников нормандского формата о содержании этой инициативы", – продолжил президент.

Он отметил, что сейчас "почти согласован" один участок для разведения сил и средств, который предложила Украина.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ до сих пор не имеет надежного, безопасного и круглосуточного доступа к территории ОРДЛО, добавил Зеленский.

"Эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения безопасности пакета Минских договоренностей", – подытожил он.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что в Минске обсуждают девять вариантов участков разведения, но согласовать должны три.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в феврале 2020 года подтвердил, что Украина предлагает провести разведение в районе контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", Новоселовки Второй (в районе Авдеевки) Донецкой области и железнодорожного моста в Станице Луганской Луганской области.