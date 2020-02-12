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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минске практически согласовали участок разведения в районе Гнутово – Олифер

Работа над согласованием еще двух участков разведения сил и средств на Донбассе, кроме Гнутово Донецкой области, продолжается, отметила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Разведение на трех участках на Донбассе состоялось в 2019 году
Разведение на трех участках на Донбассе состоялось в 2019 году
Фото: EPA

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске 12 февраля "практически согласовала" участок разведения сил и средств в районе Гнутово Донецкой области. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Практически согласован один из участков разведения в районе Гнутово, который ранее предлагала украинская сторона. Продолжается работа над согласованием других [участков]. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – написала она.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2720107471442671

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что в Минске обсуждают девять вариантов участков разведения, но согласовать должны три.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в феврале 2020 года подтвердил, что Украина предлагает провести разведение в районе контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", Новоселовки Второй (в районе Авдеевки) Донецкой области и железнодорожного моста в Станице Луганской Луганской области.

Теги: Донецкая область, Гнутово, Дарка Олифер, контактная группа, война в Украине, отвод вооружений, минские переговоры
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