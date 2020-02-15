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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о Будапештском меморандуме: Никакие документы и подписанты не защищают

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верить каким-либо документам нельзя, так как они не гарантируют безопасности государству. Так он ответил на вопрос о значении подписанного в 1994 году Будапештского меморандума, заданный на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Зеленский (в центре): Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере
Зеленский (в центре): Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере
Фото: president.gov.ua

В современном мире только сильная армия, ядерное оружие или членство в НАТО могут гарантировать целостность и безопасность государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

Так он ответил на вопрос о значении подписанного в 1994 году Будапештского меморандума, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Скажу откровенно: Россия должна захотеть отдать нам эту нашу землю... Сейчас мы понимаем, что, к сожалению, сильная армия, или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никакие меморандумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере. Поэтому я лично не верю ни в какие бумаги", – заявил он.

Зеленский отметил, что аннексии Россией Крыма никто не ожидал.

"И честно, всем странам такое мое предложение из личного опыта – нельзя вам всем верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению, хотя мы с вами говорим очень много о международном праве. XXI век – право сильного", – добавил он.

По словам президента, основой государственности Украины он считает Вооруженные силы.

"Давит кто-то на нас, не давит, я думаю о нашей армии. 200 тысяч, и будем готовы, будет 300 тысяч, и будем защищать нашу Украину. Мы защищаем, мы ни на кого не нападаем, потому что это неправильно, аморально, несовременно, нецивилизованно... Если не будет мощной армии украинской, не будет Украины, и тогда все поймут то, о чем я говорил, что это война не у нас, это война в Европе", – сказал Зеленский.

"Вы все, мы вам благодарны. Но вы все защищаете себя, у меня такое ощущение. Не просто на уровне чувств, я точно понимаю, что у нас в стране происходит", – подытожил глава государства.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Великобритания, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, война на Донбассе
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