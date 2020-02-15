Зеленский: Прекратите говорить, что Украина коррумпирована

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что члены его команды "ничего не крали".

Зеленский: Я сказал Трампу, что мы боремся с коррупцией каждый день Фото: president.gov.ua

Украинские власти ежедневно борются с коррупцией. Об этом 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в ходе панели Townhall on Ukraine в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в его команде есть разные люди, но никто из них "ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков".

"Посмотрите на нашу команду – там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", – заключил президент Украины.