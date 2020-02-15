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Зеленский: Прекратите говорить, что Украина коррумпирована

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что члены его команды "ничего не крали".

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Зеленский: Я сказал Трампу, что мы боремся с коррупцией каждый день
Зеленский: Я сказал Трампу, что мы боремся с коррупцией каждый день
Фото: president.gov.ua

Украинские власти ежедневно борются с коррупцией. Об этом 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в ходе панели Townhall on Ukraine в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в его команде есть разные люди, но никто из них "ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков".

"Посмотрите на нашу команду – там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", – заключил президент Украины.

В 2019 году Украина опустилась на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции (отчет ежегодно готовит международная организация Transparency International). В первом после избрания Зеленского рейтинге Украина заняла 126-е место из 180, получив 30 баллов из 100. Рядом с Украиной расположились Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

В 2018 году Украина занимала 120-е место.

Теги: США, Украина, коррупция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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