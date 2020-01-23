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Украина ухудшила позиции в рейтинге восприятия коррупции – Transparency International

В рейтинге восприятия коррупции от международной организации Transparency International Украина в 2019 году заняла 126-е место из 180, получив 30 баллов из 100.

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Показатели Украины в рейтинге ухудшились
Показатели Украины в рейтинге ухудшились
Фото: EPA (архив)

Украина в 2019 году опустилась на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, опубликованном международной организации Transparency International 23 января.

В рейтинге Украина занимает 126-е место из 180, получив 30 баллов из 100. Рядом с Украиной на том же месте в списке – Киргизстан, Азербайджан и Джибути.

Как отмечает организация, в 2018 году Украина имела 32 балла и занимала 120-е место. Таким образом, Украина по количеству баллов вернулась к уровню 2017 года.

На первом месте в рейтинге – Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов.

Transparency International Ukraine отметила, что рейтинг составляют на основании исследований за два года.

"С начала 2017 года в Украине фактически происходило свертывание процесса реформ и борьбы с коррупцией. Власть все активнее пыталась ограничить независимость антикоррупционных органов, затягивала запуск Высшего антикоррупционного суда, создавала искусственные законодательные ограничения. Что говорить о политической ангажированности Нацагентства по вопрсам предотвращения коррупции, провальной судебной реформе и вообще отсутствии реформ в органах правопорядка. Власть не только неохотно прислушивалась к советам гражданского общества и международных партнеров, но иногда и активно противодействовала им. Последние несколько лет власть проигнорировала большинство рекомендаций, а некоторые из них были критически важными для страны", – заявили в организации.

На 2020 год Украине дали ряд рекомендаций, которые помогут улучшить показатели. Это, в частности, формирование независимой и профессиональной судебной власти, обеспечение назависимости антикоррупционных органов, лишение Службы безопасности Украины функций противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, повышение эффективности систем противодействия политической коррупции и запуск открытой и подотчетной приватизации госимущества.

Теги: Украина, коррупция, рейтинг, Transparency International
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