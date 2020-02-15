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Зеленский заявил, что у него иногда нет времени думать стратегически

Президента Украины Владимира Зеленского спросили, что он думал по поводу блокирования Соединенными Штатами выдачи Украине военной помощи. Зеленский ответил, что тогда Киеву важно было "выиграть в этой истории" без повреждения отношений с США.

Зеленский: Тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так как нужно Украине
Зеленский: Тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так как нужно Украине
Фото: ЕРА

Президент Украинского государства Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, какие у него были мысли по поводу блокирования США военной помощи Украине, заявил, что иногда для создания стратегии не хватает времени.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически. Это был момент тактики. Нам нужна была эта помощь, нам нужно было тактически выиграть в этой истории без повреждения наших отношений с США. Почему? Потому что тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так как нужно Украине... Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу", – сказал он.

Зеленский отметил, что хочет начать отношения Украины и США "с чистого листа".

"После всей этой "Санта-Барбары" про импичмент я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента [Дональда] Трампа в Киев", – добавил он.

Президент Украины также выразил уверенность в том, что его визит в США и встреча с Трампом в Белом доме состоятся.

"Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США [Майком] Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для двух стран", – добавил он.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы. В январе 2020 года Счетная палата Соединенных Штатов пришла к выводу, что решение о замораживании военной помощи Украине было незаконным.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на "летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны".

Задержка оборонной помощи Украине летом 2019 года фигурирует в деле об импичменте Трампа: по мнению демократов, президент США, задержав предоставление помощи, пытался надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы правоохранительные органы начали расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Украина, военная помощь, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, импичмент Трампа
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