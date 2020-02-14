Посол объяснила, почему Германия не предоставляет Украине военную помощь

После Второй мировой войны в Германии есть идея пацифизма, и страна редко предоставляет оружие, отметила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен. В то же время Германия помогает больницам Вооруженных сил Украины медицинским оборудованием, добавила она.

Германия очень редко предоставляет оружие другим странам. Об этом в интервью hromadske, которое вышло 13 февраля, сказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

"После Второй мировой войны в Германии действительно есть идея пацифизма, и мы очень редко предоставляем оружие", – сказала она.

Посол отметила, что вооруженные силы Германии и Украины успешно сотрудничают.

"Мы уже несколько лет лечим украинских военных. И это началось еще во времена Майдана, ведь первых жертв мы лечили в наших военных больницах. И сейчас мы помогаем больницам Вооруженных сил Украины медицинским оборудованием. Как по мне, это самое успешное сотрудничество в сфере обороны. В 2014 году мы видели, что военные погибали, потому что их не могли быстро транспортировать в больницы, в медицинских пункты. Я думаю, что наше сотрудничество в сфере медицины очень успешное, и это одна из частей помощи Украине от стран-партнеров", – заявила Фельдгузен.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в декабре 2019 года заявлял, что Германия отклонила запрос Украины о военной помощи. Министр выразил надежду, что Берлин пересмотрит позицию по военной помощи и "все же решит усилить обороноспособность Украины".

В немецком правительстве в сентябре 2019 года сообщали, что с начала войны на Донбассе Германия предоставила Украине финансовую помощь на сумму почти €1,4 млрд.