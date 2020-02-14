Посол Германии: Мы считаем, что сможем поддерживать транзит газа и через Украину, и через "Северный поток – 2"

Потребности Германии в закупках газа на фоне отказа от других источников энергии будут расти, что позволит сохранить транзит российского газа и через территорию Украины, и через газопровод "Северный поток – 2", отметила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

В Германии уверены, что после запуска российского газотранспортного проекта "Северный поток – 2" транзит российского газа через территорию Украины сохранится. Об этом в интервью "Громадському", которое вышло 13 февраля, сказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

"Мы знаем, что наши соседи возмущены – и поляки, и украинцы. Но мне кажется, что потребности газа в Германии, особенно сейчас, когда мы отказываемся от угля и атомной энергии, будут большими и газ будет идти и через "Северный поток – 2", и через Украину еще достаточно долго. Мы считаем, что сможем поддерживать транзит газа и через Украину, и через "Северный поток – 2", – сказала дипломат.

По ее словам, контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему, заключенный в конце 2019 года, показал в том числе и коммерческие интересы российского "Газпрома".

"Как по мне, этот компромисс очень приемлем и для Украины", – добавила Фельдгузен.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.