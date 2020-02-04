США планируют расширить санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

Новые санкции Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток – 2" могут ввести в феврале-марте 2020 года, они коснутся инвесторов строительства и будущих покупателей российского газа, пишет Handelsblatt.

В РФ рассчитывают ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2020 года Фото: ЕРА

США намерены ввести новые санкции против строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом 4 февраля написала немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на данные источников в дипломатических кругах Вашингтона.

По данным собеседников издания, новые ограничения могут ввести в феврале-марте 2020 года. Проект санкций уже разрабатывается в Конгрессе США, утверждают источники газеты. При этом ограничения, вероятно, коснутся инвесторов, участвующих в строительстве трубопровода, и будущих покупателей газа.

Компания Uniper, которая является партнером российского "Газпрома" в этом проекте, "очень внимательно" следит за ситуацией, сообщил журналистам пресс-секретарь Uniper.

По его словам, в компании осведомлены, что США "полны решимости" в намерениях предотвратить реализацию проекта трубопровода.

Один из немецких дипломатов рассказал изданию, что Германия не намерена отказываться от поддержки "Северного потока – 2", так как осталось достроить около 150 км трубопровода. Правительство рассчитывает, что строительство "Северного потока – 2" завершится в "разумные сроки", пишет газета.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.

Директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст считает, что строительство "Северного потока – 2" затянется как минимум на два года.