Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

США планируют расширить санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

Новые санкции Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток – 2" могут ввести в феврале-марте 2020 года, они коснутся инвесторов строительства и будущих покупателей российского газа, пишет Handelsblatt.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ рассчитывают ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2020 года
В РФ рассчитывают ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2020 года
Фото: ЕРА

США намерены ввести новые санкции против строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом 4 февраля написала немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на данные источников в дипломатических кругах Вашингтона.  

По данным собеседников издания, новые ограничения могут ввести в феврале-марте 2020 года. Проект санкций уже разрабатывается в Конгрессе США, утверждают источники газеты. При этом ограничения, вероятно, коснутся инвесторов, участвующих в строительстве трубопровода, и будущих покупателей газа.

Компания Uniper, которая является партнером российского "Газпрома" в этом проекте, "очень внимательно" следит за ситуацией, сообщил журналистам пресс-секретарь Uniper. 

По его словам, в компании осведомлены, что США "полны решимости" в намерениях предотвратить реализацию проекта трубопровода.

Один из немецких дипломатов рассказал изданию, что Германия не намерена отказываться от поддержки "Северного потока – 2", так как осталось достроить около 150 км трубопровода. Правительство рассчитывает, что строительство "Северного потока – 2" завершится в "разумные сроки", пишет газета.  

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.

Директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст считает, что строительство "Северного потока – 2" затянется как минимум на два года.

Теги: Газпром, США, Германия, санкции, строительство, газопровод, ограничения, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS