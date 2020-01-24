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Строительство "Северного потока –2" затянется на два года – Atlantic Council

Существует "очень хороший шанс", что "Северный поток – 2" умрет", заявил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

Хербст: Санкции США это кровопускание для любой иностранной компании, которая захочет достроить "Северный поток 2" с россиянами
Хербст: Санкции США – это кровопускание для любой иностранной компании, которая захочет достроить "Северный поток – 2" с россиянами
Фото: ЕРА

Строительство газопровода "Северный поток – 2" затянется минимум на два года. Такое мнение 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе выразил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, сообщает "Укринформ".

"Северный поток – 2" приостановлен по меньшей мере на два года, а возможно, и дольше", – сказал он.

По словам Хербста, россияне "могут бить себя в грудь" и заявлять, что завершат этот проект, однако в нынешних условиях он вообще может прекратить свое существование.

"Я не буду делать предсказаний, что "Северный поток – 2" умрет, но я скажу вам, что существует очень хороший шанс, что так и произойдет. А это значит, что роль Украины как транзитного государства останется, хотя и не в таких масштабах, как ранее", – отметил аналитик.

Для завершения "Северного потока – 2" России понадобится компания, которая обеспечит технологическую возможность для прокладки труб по дну моря. Поскольку у РФ таких компаний нет, остаются иностранные партнеры, добавил он.

"Но, конечно, санкции США – это кровопускание для любой иностранной компании, которая захочет вести такой бизнес с россиянами, поскольку все дороги ведут в США. Это может измениться со временем, хотя я не думаю, что так произойдет", – сказал Хербст.

По его словам, важно, чтобы США продолжали уделять внимание "Северному потоку – 2" относительно наложения целевых санкций на любую фирму, которая будет помогать россиянам.

"Нужно это делать еще и еще, чтобы убедиться, что любая западная технология, которая могла быть использована для помощи россиянам, не сможет быть задействована, и чтобы каждый понимал, что будет следующим, если будет идти дальше. Этому следует уделять достаточно внимания", – добавил Хербст.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.

Теги: Газпром, Россия, США, Украина, Давос, газопровод, Джон Хербст, Северный поток – 2, Atlantic Council
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