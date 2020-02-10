Из Находки вышло судно, которое в РФ считают способным достроить "Северный поток – 2"

По данным мониторингового ресурса Vesselfinder, трубоукладчик "Академик Черский" отправился из российской Находки в Сингапур. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что это судно может достроить газопровод "Северный поток – 2".

Из порта российского города Находка вышло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое министр энергетики РФ Александр Новак называл в декабре 2019 года способным достроить газопровод "Северный поток – 2", прокладка которого остановлена из-за санкций.

Согласно данным мониторингового ресурса Vesselfinder, "Академик Черский" следует в Сингапур, расчетное время прибытия судна – 22 февраля.

Новак утверждал, что для достройки газопровода судно "Академик Черский" необходимо дополнительно подготовить, на что понадобиться время.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" с 2016 года находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.