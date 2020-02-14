Посол Германии: Нашим инвесторам не нужны няни. Им нужны независимые суды

Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах, подчеркнула посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

Фельдгузен: Трансформировать экономику Украины – это большой проект этого правительства, и мы хотим поддерживать его Фото: hromadske.ua

Немецким инвесторам нужны не "инвестиционные няни", а независимые суды. Об этом в интервью hromadske, которое вышло 13 февраля, сказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

"Сегодня говорят о "няне", ранее [мэр Киева Виталий] Кличко говорил о "бодигардах". Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть 2 тыс. немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать. Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций, и это правильно", – сказала дипломат.

Она отметила, что в экономике Украины "остается слишком большим влияние олигархических интересов и очень мало иностранных инвестиций".

"Трансформировать экономику Украины – это большой проект этого правительства, и мы хотим поддерживать его в этом. И я бы очень хотела, чтобы в этом году были новые проекты инвесторов из Германии", – сказала Фельдгузен.

Посол добавила, что заинтересованность немецких инвесторов в Украине есть, но "все ждут, что будет дальше".

"Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах", – сказала она.

Также, по словам дипломата, важны общие макроэкономические индикаторы.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Глава государства объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал он.

5 февраля в Офисе президента сообщили, что к правительству Украины обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства "инвестиционную няню".