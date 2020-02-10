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Гончарук заявил, что в правительстве будет вице-премьер, отвечающий за блок экономики "с фокусом на инвестиции"

Правительство сейчас ищет кандидата на должность вице-премьер-министра, его могут представить в ближайшие недели, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: Направление, по которому мы точно будем усиливаться, это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это
Гончарук: Направление, по которому мы точно будем усиливаться, – это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это
Фото: kmu.gov.ua

В правительство Украины планируют назначить вице-премьер-министра, который будет отвечать за экономические и инвестиционные вопросы. Об этом в интервью "Украинской правде", которое вышло 10 февраля, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Направление, по которому мы точно будем усиливаться, – это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции. Ищем вицепремьера, и есть несколько кандидатов... Я думаю, что в ближайшие недели мы представляем человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства.", – сказал он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года. 

Во время встречи с Гончаруком 17 января президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нужно "усилить".

Теги: Кабинет Министров, инвестиции, правительство, Алексей Гончарук
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