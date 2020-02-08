Дубилет об отношениях Зеленского и правительства: Напряжение всегда есть

По словам министра Кабмина Украины Дмитрия Дубилета, в отношениях президента Владимира Зеленского и украинского правительства он не видит ничего, кроме сконцентрированности и желания сделать больше.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и Кабинетом Министров существует напряжение. Об этом министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил 6 февраля в интервью "Громадському".

"Напряжение всегда есть. Много сложных проектов, много сложных вопросов. Но в отношениях я не вижу чего-то большего, чем просто то, что все очень сконцентрированы и всегда хотят большего", – сказал он.

Встречу членов правительства с Зеленским, которая состоялась 4 февраля, министр объяснил полуформальным отчетом Кабмина о своей деятельности.

"Были вопросы более проблемные, были менее проблемные. В принципе, работаем дальше", – отметил Дубилет.

По его словам, сам он в отставку не собирается.

Кабинет Министров Украины был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва.

17 января Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.