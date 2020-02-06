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Дубилет о методике определения численности населения: Мухлежа не было

Специалисты, разработавшие методику определения численности жителей подконтрольной правительству Украины территории, провели огромную работу, а результаты исследования являются корректными и отвечают данным Госстата. Об этом заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, комментируя обвинения в фальсификации оценки численности населения.

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Дубилет: Проводить традиционную перепись населения или нет? Будем еще эту дискуссию вести
Дубилет: Проводить традиционную перепись населения или нет? Будем еще эту дискуссию вести
Скриншот: КабМін / YouTube

Обвинения в фальсификации оценки численности населения Украины, которую представил Кабинет Министров, не имеют под собой оснований. Об этом на брифинге в Киеве 6 февраля заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, совпадение демографических графиков, так называемых елочек или пирамид, в новом исследовании и в материалах Государственного агентства статистики доказывает верность методики.

"Мы убедились, что полововозрастная структура, которую ведет Госстат, достоверна. Когда говорят, что мы просто взяли информацию в Госстате и что-то перемножили, – это не так. Мы провели огромную работу, чтобы убедиться, что эта "пирамида" корректна", – заявил министр.

По его словам, аналитики выступили коммуникаторами между государственными ведомствами, которые не всегда охотно делятся друг с другом данными. Работа была напряженной и продолжалась более трех месяцев, подчеркнул Дубилет.

"Есть три плоскости дискуссии. Первая – проводить традиционную перепись населения либо нет. Будем еще эту дискуссию вести. Вторая – насколько наши методики корректны, можно ли было найти какую-то четвертую или пятую методику, например, методику "белого хлеба". Также можно обсуждать. Но в третьей дискуссии, я надеюсь, мы сегодня поставим точку. Был ли фактор обмана, мухлеж? Наша информация дает исчерпывающий ответ", – сказал представитель правительства.

23 января Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Оценка проводилась по трем методам:

  1. данные мобильных операторов (количество номеров телефонов, которыми пользовались клиенты в течение февраля – марта 2019 года), данные статистического обследования домохозяйств (количество карточек на одного пользователя), данные реестров;
  2. данные половозрастной структуры населения + данные реестров;
  3. данные госреестров.

Дубилет рассказал, что все три метода дали примерно одинаковые результаты.

Министр считает, что перепись населения в Украине проводить не нужно.

Многие социологи раскритиковали приведенную Кабмином оценку численности населения Украины и заявили, что она не может заменить традиционной переписи.

4 февраля в Украинском центре общественных данных заявили, что результаты оценки численности населения Украины фальсифицированы. Аналитики центра сопоставили материалы электронной переписи, представленной Дубилетом, и Государственной службы статистики. Они утверждают, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888.

Министр Кабинета Министров назвал это сообщение фейком.

Теги: Украина, Госстат, перепись, Дмитрий Дубилет, демография, население
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