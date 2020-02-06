В Украинском центре общественных данных заявили, что Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр отрицает

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет утверждает, что фейк о фальсификации результатов электронной переписи населения "разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен недавно разоблачил" Кабмин.

4 февраля в Украинском центре общественных данных заявили, что министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сфальсифицировал результаты оценки численности населения Украины.

Украинский центр общественных данных – это аналитическая организация, которая, как сказано на ее сайте, "работает с большими массивами данных с целью предоставления эффективных инструментов для принятия разумных общественных решений". Организацию основали в 2015 году.

Аналитики сопоставили данные электронной переписи, представленной Дубилетом, и Государственной службы статистики. Они утверждают, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888, или 88,8%.

"Имея надежду, что это все же плод нашего воображения и не может же все быть так тупо, мы попытались воссоздать возможное применение коэффициента 0,888 к данным Госстата. После нескольких итераций (что заняло около получаса времени), нам удалось практически с 100-процентной точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дубилет, как будто результат "экстраполяции" данных пенсионного реестра на данные Госстата. Итак, подведем итоги. Во-первых, Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо", – заявили в Украинском центре общественных данных.

5 февраля Дубилет в Facebook назвал информацию центра фейком.

"Вчера по интернету распространился фейк о якобы фальсификации оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать. Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88,8%. Точнее, почти одинаковые – от 88,808% до 88,839%. Из этого они делают вывод, что данные оценки были просто сфальсифицированы", – заявил он.

Министр подчеркнул, что оценку численности населения проводили тремя методами – и все три дали одинаковый результат.

Аналитики взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда и экстраполировали эти данные через половозрастную структуру. Получился график, который социологи называют "елочка". Он базировался на данных Госкомстата и данных госреестров.

"Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою "елку" вел также на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается, Госстат отражает это в своей "елке". Непонятно, зачем преподносить как "сенсацию" то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии. Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схему на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию", – заявил Дубилет.

8 октября 2019 года стало известно, что для переписи населения в 2020 году планируют выделить 3,43 млрд грн. Пробную перепись населения намеревались провести в Киеве.

23 января 2020 года Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Социологи раскритиковали проводимую Кабмином оценку численности населения Украины и заявили, что она не может заменить традиционной переписи.

Дубилет считает, что перепись населения в Украине проводить не нужно.