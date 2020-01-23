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Дубилет надеется, что в Украине создадут Единый реестр украинцев

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет надеется, что Единый реестр украинцев удастся запустить черед один-два года.

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Дубилет: Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем каждый день давать ответ, сколько людей проживает в Украине
Дубилет: Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем каждый день давать ответ, сколько людей проживает в Украине
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

В Украине планируют создать Единый реестр украинцев. Об этом на брифинге 23 января сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицирован, будет наполняться одновременно из многих реестров, а не как сейчас, когда у нас много реестров и каждый живет отдельной жизнью. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем каждый день давать ответ, сколько же проживает людей в Украине, о полово-возрастном составе и тому подобное", – заявил министр.

Он считает, что если будет "правильная архитектура" реестров в Украине, можно будет сделать табло с данными о численности населения с обновлением в онлайн-режиме.

"Мы должны к этому стремиться", – добавил он.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41 млн 922,7 тыс. человек.

23 января Дубилет презентовал результаты оценки населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37 млн 289 тыс. человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Теги: Украина, Кабинет Министров, перепись, украинцы, Дмитрий Дубилет
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