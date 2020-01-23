Дубилет считает, что перепись населения в Украине проводить не нужно

Перепись населения не является эффективной мерой, заявил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

Дубилет: Когда каждый четвертый двери не открывает, сложно говорить о точности такого метода Фото: kmu.gov.ua

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что в Украине не нужно проводить перепись населения. Об этом он сказал на брифинге 23 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Дубилет отметил, что во время пробной переписи около 25% людей не открывали двери переписчикам, даже если те приходили по пять раз.

"Когда каждый четвертый двери не открывает, сложно говорить о точности такого метода, но будем дискутировать... По моему субъективному убеждению, эта мера не является эффективной, я буду доказывать другим представителям власти, что, наверное, мы не будем идти этим путем... Если власть, бизнес или кто-то еще захочет получить информацию, которая ожидается от переписи, мы убеждены, что можно это делать точечными отдельными исследованиями. То есть, если Министерство культуры или президент скажут, что им нужно понять языковой вопрос или этнос, или что-либо еще, то для таких вещей можно заказывать отдельное исследование, и оно все равно обойдется намного дешевле и быстрее, чем традиционная перепись", – сказал Дубилет.

В Facebook министр отметил, что традиционная перепись может обойтись в 3,4 млрд грн, а оценка численности населения, которую провел Кабмин, "не стоила никаких дополнительных средств для государства".

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41 млн 922,7 тыс. человек.

В сентябре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин планирует провести частичную перепись населения, она будет электронной. 15 января 2020 года Дубилет заявил, что благодаря методике электронной переписи удалось установить фактическое количество населения в Украине.

Согласно оценке численности населения Украины, в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37 млн 289 тыс. человек, сообщил Дубилет 23 января. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

В Украине также провели пробную перепись населения в Песковской территориальной общине Бородянского района Киевской области и в части Оболонского района столицы. Ее первый этап стартовал 1 декабря 2019 года, а второй – 14 декабря.

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявлял, что провести перепись населения Украины при помощи только онлайн-инструментов невозможно.