Кабмин назвал количество населения Украины

Оценка численности населения Украины, которую провело правительство, не учитывает жителей временно оккупированных территорий, а также тех, кто длительное время находится за границей, отметил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Он подчеркнул, что это данные о людях, которые "находятся на определеннной территории в определенную дату".

23 января министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет обнародовал оценку численности населения страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно этой оценке, в Украине проживает 37 млн 289 тыс. человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, отметил Дубилет.

"Это, конечно же, не означает, что мы забыли о наших гражданах, которые остаются там", – добавил он.

По данным Кабмина, в Украине проживает 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

В Киеве проживает 3,7 млн человек.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", на брифинге Дубилет рассказал, что была проведена оценка численности населения, которое проживает в данный момент в стране.

"То есть, если люди уехали за границу и там работают, например, или долго находятся, они не попали в это число. С другой стороны, если кто-то приехал из-за границы и здесь находится постоянно, то даже если его нет в официальных реестрах (хотя такое редко бывает), он входит. То есть речь идет о людях, которые находятся на определеннной территории в определенную дату", – сказал министр.

В пресс-службе сообщили, что оценка проводилась по трем методам:

комбинированный – данные мобильных операторов (количество номеров телефонов, которыми пользовались клиенты в течение февраля – марта 2019 года), данные статистического обследования домохозяйств (количество карточек на одного пользователя мобильной связи, а также процент пользователей мобильной связи среди населения для каждой возрастной группы и регионов), данные реестров (информация о людях в возрасте старше 60 лет, получающих пенсию, и детях до 14 лет);

комбинированный – данные половозрастной структуры населения + данные реестров (высчитывались доли населения по половозрастной структуре по данным Госстата и определялась численность лиц в возрасте 60+ с учетом пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые приезжают за пенсиями. После чего данные о численности лиц в возрасте 60+ экстраполировалась на данные половозрастной структуры);

реестровый – данные Государственного реестра физических лиц (определялось общее количество зарегистрированных граждан в реестре физлиц – плательщиков налогов с учетом тех, кто отказался от номера (РНОКПП), и тех, кто умер, + определение активности (по каждому номеру происходила проверка получения гражданином любых доходов, пенсий, обращений к другим государственным учреждениям для оформления гражданином субсидий и/или загранпаспорта + данные демографических показателей и миграции (к этому количеству лиц добавлены данные по численности выживших детей и миграционное сальдо вместе с количеством иностранных граждан, находящихся на территории Украины).

Дубилет рассказал, что все три метода дали примерно одинаковые результаты.

В сентябре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин планирует провести частичную перепись населения, она будет электронной. Первый этап пробной переписи стартовал 1 декабря.

15 января министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что благодаря методике электронной переписи удалось установить фактическое количество населения в Украине.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41 млн 922,7 тыс. человек.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.