Кабмин опубликовал данные о населении в украинских областях. Инфографика
23 января министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет презентовал оценку численности населения страны, согласно которой в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало почти 37,3 млн человек (без учета временно оккупированных территорий, а также граждан, длительное время не проживающих в стране). Госстат Украины опубликовал инфографику с распределением населения по регионам. По этим данным, самыми населенными регионами являются Киевская область (2,3 млн человек без учета Киева), Харьковская (почти 2,8 млн), Львовская (почти 2,3 млн), Днепропетровская (3,2 млн), и Одесская (2,35 млн). В Киеве проживает 3,7 млн человек.
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