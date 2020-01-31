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"Няни захватили помещение парикмахеров". Дубилет заявил, что в здании Кабмина закрыли парикмахерскую

В помещении парихмахерской, ранее функционировавшей в здании украинского правительства, разместят рабочие места для сотрудников офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Дубилет: Мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь
Дубилет: Мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что в здании правительства функционировала парикмахерская, которую решили закрыть и превратить ее в кабинет для сотрудников офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Об этом он написал в своем Telegram.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная – 95 грн. Модельная стрижка челки – 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн – если волосы до 20 см, но 25 грн для волос длиннее 40 см)", – написал министр.

Он подчеркнул, что в помещении будет 12 рабочих мест.

"Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни. Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров". А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с Фондом государственного имущества сначала проанализировать министерства, а затем – другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через ProZorro", – добавил Дубилет.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно". "Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.

Теги: недвижимость, инвестиции, Дмитрий Дубилет, имущество, Кабмин
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