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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Финансист Козак: Сидеть на коррупционных потоках нынешняя власть вроде бы не собирается. Поэтому приватизация должна быть масштабной

Препятствовать приватизации в Украине могут только интересы олигархов, приближенных к правящей политической силе, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

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Козак: Почему так слабо продвигается приватизация? Потому что мы коррумпированная страна
Козак: Почему так слабо продвигается приватизация? Потому что мы – коррумпированная страна
Фото: CEO Club Ukraine / Facebook

Нынешняя украинская власть не демонстрирует намерений участвовать в коррупционных схемах, поэтому приватизация в стране, скорее всего, будет масштабной, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Почему так слабо продвигается приватизация? Потому что мы – коррумпированная страна. Многие люди идут во власть, чтобы там зарабатывать. А коррупция возможна только на государственном предприятии. Если оно частное, собственник не даст лезть к себе в карман. А так получается, что люди из власти приходят на Одесский припортовый завод, в "Укрзалізницю" или еще куда-то и начинают все расходы отдавать государству, а доходы переводить на какие-то свои предприятия. Поэтому у нас, как правило, государственные предприятия – убыточные. Хотя есть и исключения – тот же "Нафтогаз", государственные банки. Но таких предприятий не более 10. Нынешнюю власть можно подозревать в некомпетентности и популизме, но обвинить президента или Кабмин в коррупции нельзя. По крайней мере пока что. Сидеть на потоках они вроде бы не собираются. Поэтому препятствовать приватизации могут только интересы приближенных к "Слуге народа" олигархов. Прежде всего [бизнесмена Игоря] Коломойского. В противном случае приватизация будет действительно масштабной", – подчеркнул Козак.

По его словам, временная блокировка средств на счетах Нацбанка стала одной из причин рекордного остатка денег на счету Госказначейства.

"Последний аукцион в декабре, на котором размещались облигации государственного займа, был специальным. Он проводился в счет займов, которые должны прийти в 2020 году. Дело в том, что аукционы проводят по вторникам, а первый вторник этого года – 7 января. Это выходной день. Соответственно, все откладывается. Но деньги нужны. Поэтому Кабмин принял решение заблокировать на счетах Нацбанка привлеченные средства, чтобы Госказначейство не могло ими пользоваться в 2019 году. Помимо этого, Минфин получил разрешение правительства оплачивать не все расходы. То есть деньги остались. Да, это можно назвать ручным управлением выплат из бюджета. Но, возможно, в наших условиях это было необходимо. Таковы основные причины рекордного остатка денег на счету Госказначейства", – сказал финансист.

Он отметил, что, принимая проект государственного бюджета, нардепы рассчитывают на поступления, которые в итоге оказываются меньше, чем они ожидали.

"Минфин в прошлом году столкнулся со сложностями из-за недобора поступлений от таможни и приватизации. Депутаты каждый год, когда принимают бюджет, проявляют большой оптимизм в плане прогноза доходов. Но так вышло, что в ушедшем году пришлось увеличивать поступления путем привлечения облигаций внутреннего государственного займа. Также интересно, что в 2019 году купленный импортный газ "Нафтогаз" не растаможивал. И, соответственно, не платил за него НДС. Поэтому доходы в бюджет оказались меньше, чем планировалось. Правда, тут не стоит забывать о полученном долге от "Газпрома", – резюмировал Козак.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду государственного имущества на приватизацию 500 предприятий.

14 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

В 2019 году от приватизации государственного имущества в госбюджет поступило 536,5 млн грн доходов. Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, это составляет 3,1% от плана

Теги: Украина, коррупция, бюджет, госказначейство, приватизация
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