Доходы от приватизации в 2019 году составили 3,1% от плана – Минфин Украины

Фонд госимущества Украины перечислил в бюджет почти 2,7 млрд грн, из них доходы от приватизации составили 0,5 млрд грн.

План по приватизации в 2019 году выполнен не был Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В 2019 году от приватизации государственного имущества в госбюджет поступило 536,5 млн грн доходов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества в Facebook 2 января.

Еще 1,5 млрд грн фонд получил от аренды имущества, 609,65 млн грн составили дивиденды. В целом фонд перечислил в бюджет почти 2,7 млрд грн.

На деятельность ФГИ в 2019 году выделили 481,5 млн грн.

Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, доходы от приватизации в 2019 году составили 3,1% от плана.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана).

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду государственного имущества на приватизацию 500 предприятий.

14 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий.