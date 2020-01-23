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Украинским инвесторам правительство тоже предоставит "инвестиционную няню" – пообещал Гончарук Ярославскому

Изменения в Украине выгодны инвесторам, и здесь можно начинать большие проекты, заявил на "Украинском завтраке" в Давосе владелец и президент группы DCH, украинский бизнесмен Александр Ярославский. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на вопрос Ярославского пообещал содействие внутренним украинским инвесторам.

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Ярославский Гончаруку: Я слышал, что "очень нежно" вы будете относиться к иностранным инвесторам у них будут "няни". Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли "няни" для местных инвесторов?
Ярославский – Гончаруку: Я слышал, что "очень нежно" вы будете относиться к иностранным инвесторам – у них будут "няни". Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли "няни" для местных инвесторов?
Фото: Пресс-служба Александра Ярославского

В Украине заметны существенные изменения, что позволяет реализовывать в стране большие инфраструктурные проекты. Об этом во время завтрака в Украинском доме в Давосе заявил владелец и президент группы DCH, украинский бизнесмен Александр Ярославский. Трансляцию вел в YouTube канал in time Ukraine.

"От себя могу сказать, в Украине на 100% изменилась ситуация. Я буду говорить о конкретных вещах: много лет мы пытались начать строительство аэропорта в городе Днепр (хотим, конечно, и в Донецке), а в этом году мы начинаем строительство этого важного инфраструктурного объекта, и я надеюсь, что это только начало", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что планирует инвестировать в развитие украинской инфраструктуры, и назвал Давос-2020 самым продуктивным для Украины.

Ярославский задал вопрос премьер-министру Алексею Гончаруку: "Я здесь слышал, что "очень нежно" вы будете относиться к иностранным инвесторам – у них будут "няни". Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли "няни" для местных инвесторов, будет ли к ним такое же "нежное" отношение, как к иностранным инвесторам?".

Премьер в ответ на вопрос бизнесмена заявил, что каждый инвестор получит в правительстве "персонального менеджера" – "investment nanny" (инвестиционную няню. – "ГОРДОН"), а правительство готово принимать сигналы от инвесторов о трудностях или противодействии чиновников на местах, но в будущем намерено создать четкую систему и прозрачные процедуры, которые позволят Украине отказаться от практики "ручного вмешательства" в решение вопросов инвесторов.

"Для тех, кто уже сейчас инвестирует в Украину, отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотели бы привлечь. Конечно, этот "investment nanny" – это такой маркетинг, чтобы привлечь внимание, – сказал Гончарук. – Я уверен, что суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, инвестирует в нашу страну, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах. Чтобы не терять время, мы просим вас – если вы готовы инвестировать, развивать нашу страну, пожалуйста: у вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать, будет заботиться о ваших инвестициях. Наша задача – не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача – максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбои. Это тот подход, который мы избрали и реализуем".

Накануне в Давосе Ярославский принял участие в заседании Национального инвестиционного совета Украины и подтвердил журналистам из "Экономической правды", что покупает у бизнесмена Виктора Пинчука банк "Кредит-Днепр", а также рассказал о ходе реализации своих проектов "Экополис-ХТЗ" в Харькове, писал "Интерфакс-Украина". В комментарии НВ он заявил, что намерен потратить на строительство терминала в аэропорту Днепра $70−80 млн.

Теги: Украина, инвестиции, Давос, Александр Ярославский, бизнес, DCH, Алексей Гончарук
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