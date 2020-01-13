Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы "личного характера" с Кернесом

Бизнесмен Александр Ярославский объяснил присутствие мэра города Геннадия Кернеса на новогодней вечеринке в принадлежащем Ярославскому отеле Kharkiv Palace.

Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что "закрыл личные вопросы" с харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Об этом он сказал журналистам после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета имени Каразина, пишут "Українські новини".

Журналисты спросили его о присутствии Кернеса на новогодней вечеринке в отеле Kharkiv Palace, который принадлежит Ярославскому. Размолвка между ними произошла в 2012 году из-за конфликта вокруг стадиона "Металлист", об этом писал портал iSport.

"У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли, и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более что никакой ни кошки, ни мышки здесь нет", – ответил бизнесмен.

"Українські новини" отмечают, что Харьков является родным городом Ярославского и бизнесмен вложил в развитие Харьковской области около $1 млрд.

О том, что Кернес и Ярославский вместе праздновали Новый год, писала "КП в Украине".