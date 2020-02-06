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Дубилет выступил против продажи мобильных сим-карт по паспортам

Продажа сим-карт в привязке к паспортам граждан вызовет "дополнительное общественное беспокойство" в Украине, считает министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

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Сим-карты для мобильных в Украине можно купить без паспорта
Сим-карты для мобильных в Украине можно купить без паспорта
Фото: pixabay.com

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что сейчас не стоит вводить продажу мобильных сим-карт в привязке к паспортам. Об этом он сказал на брифинге в Киеве 6 февраля, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и на граждан, и для бизнеса. Фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "закручивать гайки", если будет такая потребность", – заявил министр.

Правительство, наоборот, сконцентрировано на дерегуляции, подчеркнул министр Кабмина.

"Отвлекать и наше внимание, и внимание общества, а также какое-то дополнительное общественное беспокойство этим вызывать не время", – отметил Дубилет.

Он напомнил, что эксперты смогли использовать данные мобильных операторов (количество номеров телефонов и количество карточек на одного пользователя) для оценки численности населения Украины.

В августе 2019 года в Раду поступил законопроект, в котором содержалось предложение обязать операторов мобильной связи с 2024 года предоставлять свои услуги лишь на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных. Один из инициаторов законопроекта, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 4 сентября сообщил, что документ был отозван.

Теги: мобильная связь, телефоны, дерегуляция, Дмитрий Дубилет
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