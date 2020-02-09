Супрун о работе Минздрава Украины: Центр решений находится не в министерстве

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун утверждает, что решения в этой отрасли принимает не Минздрав, а глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Супрун утверждает, что решения в здравоохранении принимаются "на Банковой" Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Центр принятия решений в украинском здравоохранении находится не в профильном министерстве. Об этом бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила НВ в интервью, которое опубликовано 9 февраля.

"Центр решений находится не в министерстве. Он на Банковой, в руках одного человека – [председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования] Михаила Радуцкого. Относительно госпожи [министра здравоохранения Зоряны] Скалецкой, то для нее было неожиданностью, когда ее назначили министром", – сказала она.

Бывшая и.о. главы Минздрава отметила, что Скалецкая "не выбирала себе заместителей, ей их тоже назначили, как и советников".

"Она долгое время не подписывала документов, потому что боялась, что ее могут подставить", – утверждает Супрун.

Нынешний Кабинет Министров Украины был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва, большинство в которой составляет фракция "Слуга народа". Министром здравоохранения стала Скалецкая.