Супрун о работе Минздрава Украины: Центр решений находится не в министерстве

Центр принятия решений в украинском здравоохранении находится не в профильном министерстве. Об этом бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила НВ в интервью, которое опубликовано 9 февраля.
"Центр решений находится не в министерстве. Он на Банковой, в руках одного человека – [председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования] Михаила Радуцкого. Относительно госпожи [министра здравоохранения Зоряны] Скалецкой, то для нее было неожиданностью, когда ее назначили министром", – сказала она.
Бывшая и.о. главы Минздрава отметила, что Скалецкая "не выбирала себе заместителей, ей их тоже назначили, как и советников".
"Она долгое время не подписывала документов, потому что боялась, что ее могут подставить", – утверждает Супрун.
Нынешний Кабинет Министров Украины был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва, большинство в которой составляет фракция "Слуга народа". Министром здравоохранения стала Скалецкая.