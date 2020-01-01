В 2019 году очень разочаровала отставка Супрун. Это первый министр, которая не просто хотела, но и начала реформировать нашу медицину

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Вот и ушел в небытие 2019 год...

Что в итоге? Прошедший год был очень насыщен разными событиями – политическими, социальными и профессиональными.

Наверное, начну с того, что наиболее поразило лично меня, и, наверное, всю страну – это выбор украинского народа: избрание Владимира Зеленского президентом Украины. Почему более 70% граждан отдали за него свой голос? По моему мнению, люди просто проголосовали против действий, а скорее – против бездействия, коррупции, войны, которая ежедневно забирает лучших украинцев.

Что мы получили? Молодого, амбициозного и пока честного (не причастного к коррупционным действиям), но не очень профессионального президента и надежду, которая еще не умерла... Я не политик и не являюсь экспертом в политике, как большинство моих соотечественников, я могу только говорить о собственных ощущениях. Для меня было и еще остается много непонятного и непрозрачного в действиях нашего правительства и нового парламента, который тоже очень непрофессиональный и пестрый... но я – оптимист!

Однако меня очень разочаровала отставка Ульяны Супрун, которую я считаю лучшим министром Минздрава, потому что это первый министр, которая не просто хотела, но и начала реформировать наиболее неблагодарную для изменений отрасль – медицину. На этом я бы хотела остановиться более подробно, потому что это те вопросы, которые реально касаются меня лично. Я считаю довольно удачным реформирование первичного звена и назад обратной дороги нет. Украина, наконец, начала продвижение к мировой медицинской общественности.

Теперь начато реформирование вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи. Это, по моему мнению, гораздо более трудная задача, учитывая еще и значительные капиталовложения. Очень трудно что-то разрушать, строить, реформировать без достаточной законодательной, финансовой базы, а еще и в условиях колоссально дефицита кадров – скорее, их отсутствия, умноженного на жалкие условия оплаты труда работников медицинской сферы. Однако же я непреодолимый оптимист! Несмотря на собственный опыт и 30-летний медицинский стаж. Я училась и начала работать еще при советской власти, потом "шальные" 90-е с полным хаосом и работой без зарплаты или за "бартер"... Так что видела все. Но всегда понимала, что так, как работает наша система здравоохранения, – это дорога в "никуда".

Я – за цивилизованные условия труда. За прозрачную оплату без "благодарности в карман". Но все это нереально без тотальной реформы, а скорее – без поломки существующей системы здравоохранения. Это трудно и болезненно. Это – сокращение рабочих мест, увольнения, что в результате должно привести к повышению качества и квалификации тех, кто останется, и очень хочется верить – повышению оплаты их труда. Это – вынужденная необходимость. Поэтому я с болью пережила отставку госпожи Супрун и буду критически наблюдать за действиями нового состава МОЗ, которые пока не очень меня радуют, но посмотрим... я оптимист!

И еще одно из крупнейших достижений ушедшего года – это получение томоса! Наконец, воплотилась извечная мечта украинского народа – образование поместной украинской церкви! Только дай Бог нам мудрости это сохранить.

А еще в 2019 году юниорская сборная Украины по футболу (U21) впервые стала чемпионом мира, что вселяет надежду на будущие победы взрослого состава!

За что я очень благодарна тем, кто к этому причастен, – так это за возвращение наших моряков и политических заключенных домой! Это большое достижение, потому что для меня, как для человека и для врача, каждая человеческая жизнь бесценна и стоит бороться за нее до последнего вздоха и последней капли надежды!

И напоследок личное достижение: я во второй раз (!) получила грант программы Фулбрайта на проведение научных исследований в США, и очень скоро на полгода отбываю в один из самых престижных детских госпиталей мира – CHOP в Филадельфии. Так что намерена чему-то научиться новому и впоследствии передать свои знания тем, кто этого захочет.

Но были потери... Много разочарований и потерь – физических и моральных. Кое-что для меня было уроком, а что-то – невосполнимой потерей, которая навсегда останется болью...

В общем, я вела себя вежливо и очень старалась – и заслужила подарок! Чего я хочу? Мудрости и взвешенности в принятии решений и в принятии того, чего изменить уже не смогу. Хочу мира в Украине, мудрости тем, от кого зависит мир в нашей стране, и благополучия, здоровья и счастья каждого гражданина.

Это все мечты и надежды... Но для их воплощения нужна ежедневная, тяжелая рутинная работа каждого, любовь к ближнему и вера в Украину!

Источник: "ГОРДОН"