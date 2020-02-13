В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

Участники сделки – контейнерный терминал ТИС в порту "Южный" в Одесской области, DP World и сопровождающая контракт инвестиционная компания SD Capital – не раскрывают его сумму, но называют "крупнейшей инвестицией в инфраструктуру за всю историю независимости Украины".

Эта сделка существенно повлияет на украинский логистический сектор, убеждены в SD Capital Фото: dpworld.com

Контроль над контейнерным терминалом ТИС в порту "Южный" в Одесской области намерен приобрести один из крупнейших портовых операторов мира – DP World, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ТИС.

Сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Участники не раскрывают сумму, но называют контракт "крупнейшей инвестицией в инфраструктуру за всю историю независимости Украины".

DP World собирается внедрить на терминале новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, "сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone", отмечает пресс-служба ТИС.

"DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии индустриального парка", – цитирует "РБК-Украина" совладельца ТИС, партнера SD Capital Андрея Ставницера.

Глава правления и генеральный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем заявил, что его компания рада расширению присутствия в Украине.

"DP World высоко оценивает потенциал роста контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании – создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира", – заявил инвестор.

Эта сделка существенно повлияет на украинский логистический сектор, убежден партнер SD Capital Филипп Грушко.

"Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста", – подчеркнул он.

Агентство напоминает, что DP World – один из крупнейших портовых операторов мира, за прошлый год он обработал 71,2 млн TEU (условных единиц измерения вместимости грузовых транспортных средств), в то время как суммарный показатель всех украинских портов за 2019 год составил немногим более 1 млн TEU.

Контейнерный терминал ТИС – один из крупнейших контейнерных терминалов в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами, пишет "РБК-Украина".