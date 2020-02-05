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К Кабмину Украины обратились первые компании, которые хотят получить "инвестиционную няню"

Президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца февраля 2020 года внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня".

"Инвестиционную няню" обсудили на совещании с президентом 4 февраля
"Инвестиционную няню" обсудили на совещании с президентом 4 февраля
Фото: president.gov.ua

К правительству Украины обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства "инвестиционную няню". Об этом 4 февраля во время совещания с президентом Украины рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщается на сайте главы государства.

"К правительству уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более $100 млн, и попросили об "инвестиционной няне", – сообщил Гончарук.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца февраля 2020 года внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня".

"Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами", – отметили в пресс-службе.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.

Теги: Украина, инвестиции, бизнес, правительство, Владимир Зеленский, президент, Алексей Гончарук
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