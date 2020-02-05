К Кабмину Украины обратились первые компании, которые хотят получить "инвестиционную няню"

Президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца февраля 2020 года внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня".

К правительству Украины обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства "инвестиционную няню". Об этом 4 февраля во время совещания с президентом Украины рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщается на сайте главы государства.

"К правительству уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более $100 млн, и попросили об "инвестиционной няне", – сообщил Гончарук.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца февраля 2020 года внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня".

"Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами", – отметили в пресс-службе.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.