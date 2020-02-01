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Кулеба: "Инвестиционная няня" – это просто бренд

Для привлечения серьезных крупных инвестиций в Украину нужно демонстрировать индивидуальный подход к инвесторам, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Во всех странах, которые активно работают над привлечением инвестиций, есть офисы по привлечению инвестиций
Кулеба: Во всех странах, которые активно работают над привлечением инвестиций, есть офисы по привлечению инвестиций
Фото: kmu.gov.ua

Проект "инвестиционная няня" является брендом. Об этом в интервью "Укринформу", которое вышло 31 января, сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Инвестняня" – это просто бренд. Для того чтобы привлечь серьезных крупных инвесторов, необходимо демонстрировать индивидуальный подход. Во всех странах, которые активно работают над привлечением инвестиций, есть офисы по привлечению инвестиций. И у нас есть такой офис – Ukrinvest именно так и работает. Инвестор туда обращается и говорит: "Я хочу завести в страну деньги, помогите мне это сделать". И ему помогают. Или он говорит: "Я уже завел в страну деньги, но у меня куча проблем, помогите мне их решить". И помогают их решить, предоставляют необходимые консультации. Так почему мы не можем делать это параллельно, а не одно вместо другого? И создавать правила, и привлекать инвесторов в рамках проекта "Инвестняня", – сказал вице-премьер.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.

Теги: Украина, инвестиции, Дмитрий Кулеба
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