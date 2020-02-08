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Милованов: Общий объем необходимых инвестиций в Украину – $50 млрд

Инвестиции Украине нужны для создания новых рабочих мест и возможности для граждан больше зарабатывать, отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Милованов: По итогам года экономика продолжила расти
Милованов: По итогам года экономика продолжила расти
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Украинская экономика нуждается в инвестициях на сумму $50 млрд. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил 7 февраля в Facebook.

"Нам критически нужны инвестиции и обновление основных средств. Общий объем необходимых инвестиций в страну – $50 млрд. Это позволит создать новые рабочие места и дать украинцам возможность зарабатывать больше", – написал он.

Министр отметил также, что "по итогам года экономика продолжила расти".

"Были условия, которые сказались на ее развитии: война на Востоке страны, переориентация рынков сбыта, протекционистская политика США, недоинвестированность, высокий уровень износа основных средств", – объяснил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1604151026420740&id=100004775745586

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny. Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.

Теги: Украина, инвестиции, экономика, украинцы, Тимофей Милованов
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