Импичмент Трампа. Из Белого дома уволили брата офицера Виндмана

Евгений Виндман, брат-близнец Александера Виндмана, ключевого свидетеля по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, был без объяснений уволен из Совета национальной безопасности, написало издание Politico. В Белом доме утверждают, что братья были прикомандированы к совету временно и вернулись к месту воинской службы.

Президент США Дональд Трамп уволил из Совета национальной безопасности подполковника Евгения Виндмана, брат-близнец которого, Александер Виндман, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте. Об этом сообщило издание Politico.

По словам адвоката братьев, увольнение датировано 7 февраля, оно произошло "без объяснения причины". Евгений Виндман "глубоко разочарован" невозможностью продолжить работу в должности старшего юриста совета, сказал его представитель.

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй 10 февраля заявила в эфире телеканала Fox News, что братья Виндманы были временно прикомандированы к Белому дому, а теперь вернулись к месту службы в Пентагон. Она назвала это "типичной ситуацией" и опровергла предположение, что Трамп мстит Виндману за показания в Конгрессе по делу об импичменте.

Виндманы родились в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с семьей эмигрировали в США.

Подполковник Александер Виндман, который занимал должность главного эксперта нацбезопасности США по Украине, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал июльский телефонный разговор Трампа и Зеленского, находясь в ситуационной комнате Белого дома. По словам подполковника, американский президент давил на украинского коллегу, требуя проведения расследования дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

Также Виндман рассказал, что стенограмму этой беседы отредактировали перед публикацией.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

7 февраля Александера Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера "непорядочным".