Возле Белого дома задержали мужчину, который угрожал убить Трампа – СМИ

По данным The Washington Post, у мужчины, который был задержан в Вашингтоне после угроз в адрес президента США Дональда Трампа, нашли нож и пустую кобуру для пистолета.

Был ли Трамп в Белом доме во время инцидента, не уточняется Фото: ЕРА

8 февраля в Вашингтоне недалеко от Белого дома задержали 25-летнего мужчину, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на отчет правоохранительных органов сообщает 9 февраля The Washington Post.

По данным издания, мужчину зовут Роджер Хедгпет, он житель города Брандон в штате Флорида.

Сотруднику секретной службы он заявил, что находится "здесь, чтобы убить" Трампа, и уточнил, что для этого у него есть нож.

При обыске у него нашли в ножнах на бедре нож с лезвием длиной почти девять сантиметров. Он также носил на поясе пустую кобуру из-под пистолета.

Издание не уточняет, был ли в это время в Белом доме американский президент.