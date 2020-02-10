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Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского худмузея, облсовет готовит апелляцию

Одесский областной совет намерен обжаловать решение Приморского районного суда Одессы, который отменил решение облсовета о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом.

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Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей 19 марта 2018 года
Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей 19 марта 2018 года
Фото: OFAM / Одеський художній музей / Facebook

Приморский районный суд Одессы на заседании 10 февраля частично удовлетворил иск директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда к Одесскому областному совету, информирует пресс-служба суда. 

Судья Денис Донцов признал незаконным и отменил решение Одесского областного совета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с Ройтбурдом. 

"Требование о восстановлении на должности не удовлетворено, поскольку истец на сегодня продолжает работать", – пояснил судья, оглашение постановления транслировала в Facebook одна из лидеров волонтерской инициативы Museum for change Александра Ковальчук. 

https://www.facebook.com/alexandra.kovalchuk/videos/10215623451688610/

Одесский областной совет намерен обжаловать решение Приморского суда, юристы сейчас готовят апелляцию, сообщили в облсовете "Думской".

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей 19 марта 2018 года. Городские власти подписали с ним контракт на пять лет.

В июне 2019 года одесские депутаты пытались его уволить, но им не удалось этого сделать.

4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для его увольнения, писала "Думская". В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.

Теги: Одесса, Александр Ройтбурд, увольнение, Одесский областной совет, суд
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