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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики девять раз обстреляли позиции украинских военных – штаб ООС

16 февраля российские оккупанты на Донбассе обстреливали позиции операции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.

С полночи на Донбассе обстрелов не было
С полночи на Донбассе обстрелов не было
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Лебединского и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Новолуганского, Крымского, Орехово, Новозвановки и хутора Вольный.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", – отметили в штабе.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/792161421276476

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, вооружение, боевики, Марьинка, Крымское, Орехово, Лебединское, обстрелы, Новозвановка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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