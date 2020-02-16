Сутки на Донбассе. 10 обстрелов, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных на Донбассе в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В течение суток 15 февраля на Донбассе пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных, еще один обстрел зафиксирован сегодня. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 16 февраля.

Оккупанты обстреливали украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сказано в релизе штаба, опубликованном в Facebook.

Боевики вели огонь в районе Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Широкино, Травневого, Орехово 15 февраля, возле Новолуганского – 16 февраля.

Потерь среди украинских военных в результате этих обстрелов не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.