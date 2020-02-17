"Психанул". Бирюков извинился за пост про "ублюдков из ВСУ, голосовавших за Зеленского"

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко волонтер Юрий Бирюков извинился за то, что назвал украинских военнослужащих, которые голосовали за Владимира Зеленского, ублюдками. Пост с извинениями он опубликовал в Facebook.
"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", – прокомментировал он.
Ранее, 17 февраля, Бирюков в Facebook назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского, "ублюдками". Вскоре свой пост он удалил.
В комментарии "Обозревателю" экс-советник Порошенко сказал, что не хотел своим постом оскорбить Вооруженные силы Украины.
"Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти в том числе благодаря голосованию военнослужащих сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей "ДНР" и "ЛНР". Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины", – заявил он.
Такая реакция Бирюкова связана с тем, что 15 февраля Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.