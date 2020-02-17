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"Психанул". Бирюков извинился за пост про "ублюдков из ВСУ, голосовавших за Зеленского"

Экс-советник пятого президента Украины Юрий Бирюков заявил, что "совершил глупость на эмоциях".

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Бирюков назвал свои слова о "военных-ублюдках" глупостью
Бирюков назвал свои слова о "военных-ублюдках" глупостью
Фото: Юрій Бірюков / Facebook

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко волонтер Юрий Бирюков извинился за то, что назвал украинских военнослужащих, которые голосовали за Владимира Зеленского, ублюдками. Пост с извинениями он опубликовал в Facebook.

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", – прокомментировал он.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2576771089258359

Ранее, 17 февраля, Бирюков в Facebook назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского, "ублюдками". Вскоре свой пост он удалил.

В комментарии "Обозревателю" экс-советник Порошенко сказал, что не хотел своим постом оскорбить Вооруженные силы Украины.

"Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти в том числе благодаря голосованию военнослужащих сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей "ДНР" и "ЛНР". Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины", – заявил он.

Такая реакция Бирюкова связана с тем, что 15 февраля Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Теги: военные, Юрий Бирюков, ВСУ, война на Донбассе, ОРДЛО
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