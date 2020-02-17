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Бирюков назвал "ублюдками" украинских военных, которые голосовали за Зеленского. Позже удалил пост

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что пост, в котором он назвал "ублюдками" украинских военных, голосовавших на президентских выборах за Владимира Зеленского, связан с заявлением главы государства о совместном патрулировании на Донбассе, а не с тем, что он "ненавидит Вооруженные силы Украины".

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Бирюков: Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное
Бирюков: Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное
Фото: Максим Голубєв / Facebook

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал в Facebook бойцов Вооруженных сил Украины, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского, "ублюдками".

"[Президент Украины Владимир] Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать. То есть ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", – написал он.

Скриншот: Юрий Бирюков / Facebook
Скриншот: Юрий Бирюков / Facebook

Позже Бирюков удалил пост.

В комментарии "Обозревателю" экс-советник Порошенко сказал, что не хотел своим постом оскорбить Вооруженные силы Украины.

"Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти, в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей "ДНР" и "ЛНР". Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины", – заявил он.

Бирюков утверждает, что за "пять с половиной лет показал, насколько уважает ВСУ".

15 февраля Зеленский заявил на Украинском ланче в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе. "Кто может обеспечивать безопасность [на оккупированной территории]? Мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос на нормандской встрече, сейчас мы обсуждаем это в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность дожать, то есть там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", – говорил президент.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.

Теги: Россия, Киев, Украина, ОБСЕ, Донбасс, военные, Вооруженные силы Украины, Юрий Бирюков, ВСУ, ОРДЛО
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