Пристайко: Украинскую границу должны контролировать украинские пограничники. Это принципиальная позиция

Сейчас обсуждается вопрос создания совместных патрулей, в состав которых будут входить сотрудники Национальной полиции Украины, ОБСЕ и представители жителей временно оккупированных районов Донбасса, отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, речь идет о патрулировании территории ОРДЛО.

Украинско-российскую границу с украинской стороны должны контролировать украинские пограничники. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире канала ICTV 17 февраля, комментируя идею создания совместных патрулей на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене 15 февраля, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Ведущий отметил, что слова президента трактовали по-разному.

"Украинскую границу должны контролировать украинские пограничники. Это принципиальная позиция, которой мы должны достичь. Это идеальный вариант, над которым работают правительство, президент и все остальные. Каким образом мы придем к этому? Этот неидеальный путь к идеальному варианту, возможно, тот, который был предложен еще в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано, что вдоль российско-украинской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ", – сказал Пристайко.

Министр отметил, это об этой договоренности забыли и переговоры в этом плане не продвигаются.

"Больше говорят о том, что [безопасность в регионе] нужно обеспечить какими-то силами, например, миротворцами", – добавил он.

Пристайко сообщил, что сейчас обсуждается вопрос создания на всей территории ОРДЛО "определенных совместных патрулей", в состав которых будут входить сотрудники Национальной полиции Украины, ОБСЕ и представители жителей временно оккупированных территорий.

"Как сформировать вот это из трех сторон, насколько это жизненная конструкция – это является [предметом] обсуждения, которое ведется прямо сейчас", – продолжил он.

Глава МИД отметил, что в Минских соглашениях не указано, кто именно из представителей оккупированных территорий должен входить в состав патрулей.

"Там не написано, это должны быть боевики, которые стояли на блокпостах с [автоматами] Калашникова, или новые люди", – добавил он.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.