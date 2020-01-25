Возле вокзала в Донецкой области обнаружили взрывное устройство

Взрывное устройство находилось в 70 метрах от железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области, сообщили в "Укрзалізниці". По данным полиции, речь идет о контейнерах с пластидом, под которыми был заложен 30-мм артиллерийский снаряд.

Сотрудники полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" во время патрулирования в районе железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области обнаружили взрывное устройство, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал, сказано в релизе.

После этого правоохранители взяли под охрану территорию вокруг "подозрительного устройства" и вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", устройство находилось в 70 метрах от станции.

"Работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания", – добавили в полиции.

О пострадавших не сообщается.

Верхнеторецкое находится рядом с линией разграничения в Донецкой области. Полк "Киев" несет службу в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе шестой год.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.