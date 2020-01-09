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В Харькове предотвратили убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ

Российские спецслужбы планировали отомстить одному из бывших боевых командиров разведподразделения батальона Вооруженных сил Украины за успешные операции против боевиков "ЛДНР". Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку покушения на него, была обезврежена группа офицеров вооруженных сил РФ.

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К попытке убить военнослужащего российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины
К попытке убить военнослужащего российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в Харькове предотвратили планировавшееся спецслужбами РФ убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделения батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

К попытке убить военнослужащего российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, но был уволен из-за "компрометирующих обстоятельств", пишут в СБУ. Свои действия стороны согласовывали через мобильный мессенджер. 

"Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров вооруженных сил РФ, один из которых носил звание Героя России", – говорится в сообщении.

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство. Своими действиями диверсант создал угрозу для жизни многих мирных граждан, отметили в СБУ.

Его задержали в доме вместе со взрывчаткой. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. 

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Теги: Россия, СБУ, Харьков, убийство, взрывчатка, диверсанты, покушение, контрразведка, ВСУ, ЛДНР
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