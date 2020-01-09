В Харькове предотвратили убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в Харькове предотвратили планировавшееся спецслужбами РФ убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделения батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
К попытке убить военнослужащего российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, но был уволен из-за "компрометирующих обстоятельств", пишут в СБУ. Свои действия стороны согласовывали через мобильный мессенджер.
"Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров вооруженных сил РФ, один из которых носил звание Героя России", – говорится в сообщении.
Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство. Своими действиями диверсант создал угрозу для жизни многих мирных граждан, отметили в СБУ.
Его задержали в доме вместе со взрывчаткой. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.