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Суд в Харькове избрал меру пресечения мужчине, который по заказу РФ хотел подорвать экс-разведчика – прокуратура

29-летнего жителя Харькова взяли под стражу без права внесения залога. Его подозревают в покушении на умышленное убийство одного из бывших командиров подразделения разведки батальона Вооруженных сил Украины.

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Мужчину подозревают в покушении на убийство
Мужчину подозревают в покушении на убийство
Фото: khar.gp.gov.ua

Киевский райсуд Харькова 11 января избрал меру пресечения 29-летнему жителю Харькова, который, по версии следствия, по заказу РФ хотел подорвать одного из бывших командиров подразделения разведки батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По решению суда, мужчину взяли под стражу без права внесения залога. 10 января ему сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства (ч. 3 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), а также незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Задержанный ранее служил в Нацгвардии Украины.

По версии следствия, мужчина во время поездки в Россию получил заказ на убийство бывшего разведчика, а за совершение преступления его должны были вознаградить деньгами.

По данным прокуратуры, убийство должно было произойти в доме военнослужащего с помощью взрывчатки, которая активировалась сигналом пульта автомобильной сигнализации.

ВИДЕО
Подозреваемого в покушении на убийство экс-разведчика задержали 9 января. Видео: Прокуратура Харківської області / YouTube

Подозреваемого со взрывчаткой в рюкзаке задержали 9 января. Самодельный прибор обезвредили во дворе дома.

Теги: Россия, Украина, Харьков, арест, взрывчатка, разведка, следствие, покушение, деньги, преступление
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